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«Зондерштаб Украина». В Минобороны Германии действует «партизанская» группа по поставкам оружия Украине

«Зондерштаб Украина». В Минобороны Германии действует «партизанская» группа по поставкам оружия Украине

В закрытом для посторонних крыле немецкого военного ведомства функционирует строго засекреченное подразделение, занимающееся координацией военной помощи Украине.

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