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Роспотребнадзор запрещает крымчанам пить воду из-под крана

Роспотребнадзор запрещает крымчанам пить воду из-под крана

В Крыму в 16 муниципалитетах питьевая вода оказалась небезопасной для здоровья. Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве водопроводной воды, и в 16 муниципалитетах вода не соответствует установленным нормам, пишет КП-Крым.

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