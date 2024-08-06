Роспотребнадзор запрещает крымчанам пить воду из-под крана

В Крыму в 16 муниципалитетах питьевая вода оказалась небезопасной для здоровья. Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве водопроводной воды, и в 16 муниципалитетах вода не соответствует установленным нормам, пишет КП-Крым.
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