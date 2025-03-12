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В Новосибирской области у участника СВО хотят отсудить земельный участок

В Новосибирской области у участника СВО хотят отсудить земельный участок

Мужчина записал видеообращение к президенту России.Не только на поле боя Василию Ткаленко, участнику СВО, приходится сталкиваться с трудностями.

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