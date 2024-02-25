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Крым готовится подать иск к Украине за энергоблокаду на 5 трлн рублей

Крым готовится подать иск к Украине за энергоблокаду на 5 трлн рублей

Крым завершает подсчет ущерба от энергоблокады полуострова, причиненного Украиной, предварительно он оценивается более чем в 3 триллиона рублей, также власти региона готовят иск об истребовании компенсации с Украины за причиненные крымчанам энергоблокадой убытки на сумму 2 триллиона рублей.

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