Крым готовится подать иск к Украине за энергоблокаду на 5 трлн рублей

Крым завершает подсчет ущерба от энергоблокады полуострова, причиненного Украиной, предварительно он оценивается более чем в 3 триллиона рублей, также власти региона готовят иск об истребовании компенсации с Украины за причиненные крымчанам энергоблокадой убытки на сумму 2 триллиона рублей.