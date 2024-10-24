Время X: НАТО пугает войной с Россией. Почему именно в 2027 году? Шлепченко объяснил

Американские эксперты назвали время Х возможного столкновения России и Запада. Это 2027 год. Почему НАТО пугает жителей западных стран войной с Россией и почему именно в 2027 году? Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко объяснил: все "алармистские прогнозы" - это "выжимание денег из налогоплательщиков".