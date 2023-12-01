Пермский ученый объяснил вице-премьеру Чернышенко, как развивать науку в стране

Директор АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» Павел Илюшин во время пленарного заседания III Конгресса молодых ученых поговорил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
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