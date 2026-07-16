Происшествия
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Происшествия

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Полицейские северо-запада столицы задержали подозреваемых в квартирной краже на сумму более 3,5 млн рублей

Предварительно установлено, что 19-летнему жителю столицы поступил звонок от неизвестного, который представился работником поликлиники и попросил назвать личные данные якобы для прохождения диспансеризации.

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