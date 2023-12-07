Большинство больных с микоплазменной инфекцией быстро поправляются

Чаще всего инфекцией болеют дети 6-8 лет и подростки.фото: pixabay.com/sweetlouise--> Микоплазменную инфекцию называют «добрым» заболеванием, так как оно быстро проходит и легко поддаётся лечению, сообщил педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.