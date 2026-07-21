Лантратова подготовила ответ для ООН по трагедии в Старобельске

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила в интервью ТАСС, что подготовила ответ для аппарата верховного комиссара ООН по правам человека с информацией о трагедии в Старобельске.
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