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ТАСС

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Лантратова подготовила ответ для ООН по трагедии в Старобельске

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила в интервью ТАСС, что подготовила ответ для аппарата верховного комиссара ООН по правам человека с информацией о трагедии в Старобельске.

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