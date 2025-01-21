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Юлия Каплина не получила нейтральный статус от IFSC: причины отказа.

Юлия Каплина не получила нейтральный статус от IFSC: причины отказа.

Юлия Каплина, русская спортсменка, не получила нейтральный статус от Международной федерации скалолазания (IFSC).

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