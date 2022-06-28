Выступление Зеленского в СБ ООН было проведено в нарушение имеющейся практики

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что выступление 28 июня на Совете Безопасности ООН президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном формате не было согласовано со всеми членами этого органа.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что выступление 28 июня на Совете Безопасности ООН президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном формате не было согласовано со всеми членами этого органа.
Свежие комментарии