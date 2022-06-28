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Выступление Зеленского в СБ ООН было проведено в нарушение имеющейся практики

Выступление Зеленского в СБ ООН было проведено в нарушение имеющейся практики

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что выступление 28 июня на Совете Безопасности ООН президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном формате не было согласовано со всеми членами этого органа.

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