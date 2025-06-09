Фарш и молодая капуста: за 20 минут получаем шедевр

Молодая капуста лучше всего подходит для приготовления аппетитных ленивых голубцов. Получается она мягкой, но не разваренной, сочной и ароматной, готовится все быстро, так как не нужно тратить время на заворачивание каждого голубца отдельно, фарш можно брать любой.