Фарш и молодая капуста: за 20 минут получаем шедевр

Молодая капуста лучше всего подходит для приготовления аппетитных ленивых голубцов. Получается она мягкой, но не разваренной, сочной и ароматной, готовится все быстро, так как не нужно тратить время на заворачивание каждого голубца отдельно, фарш можно брать любой.
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