Минобороны России подало иск о взыскании 390 млн рублей с Кизлярского завода

Министерство обороны РФ 28 марта обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 390 миллионов 266 тысяч 184,24 рублей с Кизлярского электромеханического завода, производящего системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.