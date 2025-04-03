Минобороны России подало иск о взыскании 390 млн рублей с Кизлярского завода

Министерство обороны РФ 28 марта обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 390 миллионов 266 тысяч 184,24 рублей с Кизлярского электромеханического завода, производящего системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
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