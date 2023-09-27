От денег Варшавского остался Зюзин

ГК "Мечел" Игоря Зюзина и принадлежащий ей "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) заключили с Газпромбанком мировое соглашение о реструктуризации задолженности в $320 млн перед этой кредитной организацией.
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