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    Ещё не было в истории человечества доказательств, что честным ежедневным трудом человек конкретно стал богатым в прям...Маммографы от Кан...
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    ничего не сделавшая (кроме удачного замужества тварь), публично оскорблявшая русский народ, сидит в высшем государств...В СФ предупредили...

От денег Варшавского остался Зюзин

От денег Варшавского остался Зюзин

ГК "Мечел" Игоря Зюзина и принадлежащий ей "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) заключили с Газпромбанком мировое соглашение о реструктуризации задолженности в $320 млн перед этой кредитной организацией.

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