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Xiaomi представила гибридный кроссовер Skynomad N90 с салоном-трансформером и 421 л.с.

Xiaomi представила гибридный кроссовер Skynomad N90 с салоном-трансформером и 421 л.с.

Xiaomi раскрыла характеристики нового гибридного кроссовера Skynomad N90, сообщает «За рулём». Автомобиль получил салон-трансформер с семью посадочными местами в базе, центральными направляющими, по которым перемещается модуль с беспроводной зарядкой, холодильником, четырьмя подстаканниками, отсеком для мелочей и сенсорным климат-контролем.

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