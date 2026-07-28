Xiaomi представила гибридный кроссовер Skynomad N90 с салоном-трансформером и 421 л.с.

Xiaomi раскрыла характеристики нового гибридного кроссовера Skynomad N90, сообщает «За рулём». Автомобиль получил салон-трансформер с семью посадочными местами в базе, центральными направляющими, по которым перемещается модуль с беспроводной зарядкой, холодильником, четырьмя подстаканниками, отсеком для мелочей и сенсорным климат-контролем.