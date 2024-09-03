Мостовой отреагировал на скандальную информацию про футболистов «Зенита» и Соболева. Видео

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на появившуюся в СМИ скандальную информацию про нападающего петербургской команды Александра Соболева, недавно перешедшего в петербургскую команду из московского «Спартака».
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