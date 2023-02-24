Китай опубликовал позицию по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов

«(Необходимо) отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность одной страны не может быть достигнута за счёт безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счёт усиления или даже расширения военных блоков.
«(Необходимо) отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность одной страны не может быть достигнута за счёт безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счёт усиления или даже расширения военных блоков.
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