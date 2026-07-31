CBS: США и Израиль запланировали новые удары по энергетической инфраструктуре Ирана

США и Израиль готовят масштабную военную операцию против Ирана. Как сообщает aif.ru со ссылкой на телеканал CBS, стороны рассматривают возможность нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Тегерана.
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