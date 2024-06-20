Спецпрокуроры считают, что Болдуин неосторожно обращался с оружием на съёмках "Ржавчины"

Это следует из отчёта, опубликованного на общем сайте судов американского штата Нью-Мексико. В случае вынесения обвинительного приговора по делу о гибели женщины-оператора, Алеку Болдуину может грозить тюремное заключение.
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