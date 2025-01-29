В Нью-Йорке автора «матери всех санкций» против РФ Менендеса посадили на 11 лет

В Нью-Йорке бывшего сенатора США от Нью-Джерси и автора «матери всех санкций» против России Роберта Менендеса приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов других стран.
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