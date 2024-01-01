«Адаптироваться и еще раз адаптироваться»: постоянные спикеры Business FM поздравляют радиостанцию и ее слушателей с Новым годом

Екатерина Зайцева, Сергей Цыбин, Георгий Властопуло желают здоровья, терпения, оптимизма и новых возможностейВ эфире Business FM звучат новогодние поздравления постоянных экспертов и представителей бизнеса.
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