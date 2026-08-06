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ИА Реалист

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Иранская «ось сопротивления» восстановилась и стала опаснее

Иранская «ось сопротивления» восстановилась и стала опаснее

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Пятимесячная война США и Израиля против Ирана не достигла заявленных целей. Вместо ослабления Тегерана и его союзников конфликт привёл к обратному эффекту: «Ось сопротивления» не только устояла, но и трансформировалась в более опасную, децентрализованную сеть, способную наносить удары по всему региону.

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