Иранская «ось сопротивления» восстановилась и стала опаснее

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Пятимесячная война США и Израиля против Ирана не достигла заявленных целей. Вместо ослабления Тегерана и его союзников конфликт привёл к обратному эффекту: «Ось сопротивления» не только устояла, но и трансформировалась в более опасную, децентрализованную сеть, способную наносить удары по всему региону.