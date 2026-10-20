ДУШАНБЕ, 20 октября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин в числе других премьеров принял участие в заседании Совета глав правительства стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое открыло в узком составе.
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