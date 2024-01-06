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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аделаида (WTA). Касаткина в первом круге сыграет с Кербер

Прошла жеребьевка турнира WTA в Аделаиде, который состоится на следующей неделе. Дарья Касаткина в первом круге сыграет с трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Анжелик Кербер, которая возвращается после декрета.

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