Президент США Джо Байден ожидаемо провалился на теледебатах с Дональдом Трампом, считает сенатор Алексей Пушков.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Президент США Джо Байден ожидаемо провалился на теледебатах с Дональдом Трампом, считает сенатор Алексей Пушков.
Свежие комментарии