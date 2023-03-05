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Яннис Адетокумбо снова нарушил правило 10 секунд перед штрафным

Яннис Адетокумбо снова нарушил правило 10 секунд перед штрафным

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо во время матча против «Филадельфии» вновь нарушил правило 10 секунд, которые даются на подготовку к исполнению штрафного броска.

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