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Тут слишком жёстко: экономист назвал страны, куда стали уезжать мигранты вместо России

Тут слишком жёстко: экономист назвал страны, куда стали уезжать мигранты вместо России

Трудовая миграция в Россию стала им менее выгодна по ряду причин.Жители Таджикистана и Узбекистана переориентируются на новые рынки труда Граждане Таджикистана и Узбекистана всё чаще выбирают для трудовой миграции не Россию, а Китай, Южную Корею, страны Ближнего Востока и Европы.

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