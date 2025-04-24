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Провал лондонского сходняка

Провал лондонского сходняка

.Так, не понял, куда в последний момент рассосался лондонский сходняк? Куда девалась вся его потужность? Почему вслед за американцами на мероприятие возложили некоторый предмет даже европейцы? Почему не помог даже вечерний разгон бритишами тупейшего фейка, как Путин ни о чем больше не мечтает, как о заморозке по линии фронта и о недопуске хутора в НАТО (за что противник ухватился бы немедленно и с полным восторгом)? Если серьезно.

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Комментарии
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Эдуард Александров
голая баба и куча импотентов
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21 час.
Владимир Соловьев
Когда &quot;шмон&quot; наведём с еврофашисткими сходняками?!
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20 час.
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