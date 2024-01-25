Офицер Марочко: на Донецком направлении бойцу ВСУ диагностировали бешенство

В зоне спецоперации на Донецком направлении украинский солдат заболел бешенством. Командование проигнорировало его жалобу на укус лисы, и мужчину госпитализировали слишком поздно, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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