В зоне спецоперации на Донецком направлении украинский солдат заболел бешенством. Командование проигнорировало его жалобу на укус лисы, и мужчину госпитализировали слишком поздно, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.