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Зеленский похвалился, что выпросил у западных партнёров «немножко» ракет Patriot

Зеленский похвалился, что выпросил у западных партнёров «немножко» ракет Patriot Глава киевского режима Владимир Зеленский похвалился, что выпросил у западных партнёров.

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