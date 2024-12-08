Несёт радар с синтезированной апертурой: в польской прессе заявляют о военной роли запущенного Россией спутника «Кондор-ФКА» 30 ноября ракета-носитель «Союз-2.
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Несёт радар с синтезированной апертурой: в польской прессе заявляют о военной роли запущенного Россией спутника «Кондор-ФКА» 30 ноября ракета-носитель «Союз-2.
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