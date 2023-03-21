Американский сенатор Грэм сделал ставку на победу Трампа в президентской гонке 2024 года

Линдси Грэм, сенатор от штата Южная Каролина, в ходе интервью «The Daily Show» поставил 20 долларов на победу бывшего американского лидера Дональда Трампа в президентских выборах в 2024 году.
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