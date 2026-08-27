В Братске открылся Центр активного долголетия

Центр активного долголетия открылся в Братске. Для братчан доступны: творческие мастер-классы, оздоровительные практики, курсы по освоению компьютера и смартфона, обучение работе с онлайн-сервисами и повышение финансовой грамотности.
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