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ЛДПР предложила лишить иностранцев региональных выплат в Ленинградской области

ЛДПР предложила лишить иностранцев региональных выплат в Ленинградской области

Элеонора Кавшар попросила губернатора Дрозденко оставить меры соцподдержки только для граждан РоссииЗаместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике, пресс-секретарь лидера партии Элеонора Кавшар направила обращение губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с предложением пересмотреть региональные меры социальной поддержки.

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