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«Ванкувер» подписал Пьюса Сутера на 2 года с кэпхитом 1,6 млн долларов. Ранее форвард получал 3,25 млн за сезон

Зарплата 27-летнего швейцарца сократилась вдвое – по прошлому соглашению с «Детройтом» он получал 3,25 млн долларов за сезон.

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