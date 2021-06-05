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В УМВД России по г. Кострома состоялась торжественная церемония открытия памятника ветеранам и сотрудникам органов внутренних дел

В УМВД России по г. Кострома состоялась торжественная церемония открытия памятника ветеранам и сотрудникам органов внутренних дел

Мероприятие приурочено к Дню образования российской полиции. Автомобиль «Победа» был выбран в качестве символа связи поколений правоохранителей далеко не случайно.

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