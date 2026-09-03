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Царьград

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Ситуация с бензином в Екатеринбурге 3 августа: за литр 95-го просят 250 рублей

Ситуация с бензином в Екатеринбурге 3 августа: за литр 95-го просят 250 рублей

В городе появились перекупы. Где они берут топливо и сколько зарабатывают. Чёрный рынок топлива зарождается в Екатеринбурге.

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