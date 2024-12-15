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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Саутгемптон» уволил Мартина после разгрома от «Тоттенхэма». «Святые» идут последними в АПЛ с 5 очками в 16 матчах

Расселл Мартин был уволен после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:5). «Святых» временно возглавит тренер молодежной команды Саймон Раск.

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