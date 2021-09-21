Тайны...

7 500 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Синельникова
    Такие статьи о Сталине и Берии уже не первые и, думаю не последние. Но призывы признать факты и даже поставить памят...Лаврентий Берия -...
  • Федор Тютчев
    Статья лжива от начала и до конца. Вообще в заголовке нужно ставить знак вопроса, а не восклицательный знак. Хотя дан...Славяне не принос...
  • Юрий Лейкин
    ..." Власть по наследству передавалась ее сыну — Иоанну Антоновичу"... Сын Анны Леопольдовны (племянницы Анны И...Русские царицы. 4...

За что российские либералы-западники ненавидят князя Александра Невского?

За что российские либералы-западники ненавидят князя Александра Невского?

История доказала правоту великого полководца и политика, пошедшего на компромисс с Ордой ради отражения нашествия с Запада, грозившего лишить русских веры, культуры и языка, как это произошло в сделавшей противоположный выбор Галиции На минувшей неделе прозападные российские медиа дружно встали на защиту директора новосибирского Городского открытого колледжа, кандидата исторических наук Сергея Чернышова, назвавшего великого князя Александра Невского "коллаборационистом" и сравнившего его с власовцами.

Вернуться к статье
1
Обсудить

Картина дня

наверх