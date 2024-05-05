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«Челси» готов дать за Осимхена 80-90 млн евро, Лукаку и молодого игрока

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «ПСЖ» может скоро начать переговоры о трансфере нападающего «Наполи», у которого тем временем состоялись первые контакты с «Челси».

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