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Татар-информ

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Трусова – первая фигуристка, сделавшая квад после родов на международном турнире

Трусова – первая фигуристка, сделавшая квад после родов на международном турнире

Александра Игнатова с сыном Мишей по пути в Токио Фото: социальные сети фигуристки Россиянка Александра Трусова (Игнатова) стала первой в истории фигуристкой, выполнившей четверной прыжок на международном турнире после рождения ребенка.

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