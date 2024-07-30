Бомбы с неба на врага, самолеты врага на земле — как наши бомбой наказали ВСУ за беспредел в детском саду, а на месте сбитого истребителя ВСУ мог быть F-16: Карта специальной военной операции на Украине на 30 июля 2024 года Юлия СоколоваВ ходе недавних военных действий в Харьковской области, ВСУ применили методы, вызывающие серьезные вопросы касательно правил ведения боевых действий.