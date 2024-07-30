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    Фантики в голове автора заголовка.У кого есть банкн...
  • Марина
    🇷🇺❤🇷🇺🙏🙏🙏❤Гениальный матема...
  • vagas Karlito
    Конечно к началу зимы там поймут, что пережить её будет трудно!) Но есть  условие одно! Нужно по прежнему лишать их э...Гениальный матема...

Бомбы с неба на врага, самолеты врага на земле — как наши бомбой наказали ВСУ за беспредел в детском саду, а на месте сбитого истребителя ВСУ мог быть F-16: Карта специальной военной операции на Украине на 30 июля 2024 года

Бомбы с неба на врага, самолеты врага на земле — как наши бомбой наказали ВСУ за беспредел в детском саду, а на месте сбитого истребителя ВСУ мог быть F-16: Карта специальной военной операции на Украине на 30 июля 2024 года

Бомбы с неба на врага, самолеты врага на земле — как наши бомбой наказали ВСУ за беспредел в детском саду, а на месте сбитого истребителя ВСУ мог быть F-16: Карта специальной военной операции на Украине на 30 июля 2024 года Юлия СоколоваВ ходе недавних военных действий в Харьковской области, ВСУ применили методы, вызывающие серьезные вопросы касательно правил ведения боевых действий.

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