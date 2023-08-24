Vovanpain Как писал классик, гений и злодейство несовместимы, а вот талант и предательство — вполне.
Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение
Комментарии
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Sergej Masur
👍👍👍👍👍
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6 час.
Наталья Иванова
Что с такими, как Васильев, делать? Отправлять на новые территории дома строить! Или отправлять за решетку! Лет на 15!
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6 час.
Владимир Соловьев
Один Чубайс не рвётся назад, а может и рвётся, да виду не показывает и время не пришло! А те кто хочет назад в преданную ими Россию, то для пусть не Магадан, но дальневосточный гектар в руки, пусть осваивают с киркой и лопатой! Только один человек имел право остаться в России - ЕЛЬЦИН!
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5 час.
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