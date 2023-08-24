Медвежий угол

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  • pobeditel Терещенко
    Ладно прощевайте в вашем дурдоме я не участник , дурейте дальше.Драка с участнико...
  • HotRS
    Я охреневаю. От Анапы до Дедеркоя 170 км по прямой. По пути Новороссийск, Геленджик, Новомихайловка, Туапсе, наконец....Драка с участнико...
  • pobeditel Терещенко
    Ну да где у вас голова там у вас и жопа ; читайте с расстановкой и вникайте в прочитанное . Может что то и зацепится ...Драка с участнико...

Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение

Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение

Vovanpain  Как писал классик, гений и злодейство несовместимы, а вот талант и предательство — вполне.

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Комментарии
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Sergej Masur
👍👍👍👍👍
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6 час.
Наталья Иванова
Что с такими, как Васильев, делать? Отправлять на новые территории дома строить! Или отправлять за решетку! Лет на 15!
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6 час.
Владимир Соловьев
Один Чубайс не рвётся назад, а может и рвётся, да виду не показывает и время не пришло! А те кто хочет назад в преданную ими Россию, то для пусть не Магадан, но дальневосточный гектар в руки, пусть осваивают с киркой и лопатой! Только один человек имел право остаться в России - ЕЛЬЦИН!
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5 час.

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