Хочу опять больших денег: звезды-иноагенты встали в очередь на возвращение

Владимир Соловьев

Один Чубайс не рвётся назад, а может и рвётся, да виду не показывает и время не пришло! А те кто хочет назад в преданную ими Россию, то для пусть не Магадан, но дальневосточный гектар в руки, пусть осваивают с киркой и лопатой! Только один человек имел право остаться в России - ЕЛЬЦИН!