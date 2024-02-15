В России вывели пшеницу с фиолетовым зерном для функционального питания

Ученые Тимирязевской академии вывели новый сорт пшеницы. Отличительной особенностью ее зерен является фиолетовый оттенок, сама же культура может использоваться в функциональном питании - то есть в еде, улучшающей работу человеческого организма, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии.