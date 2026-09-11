Samsung Galaxy A08 вышел в продажу: 6000 мАч, 50 Мп, IP64 — за 170 долларов

Устройство продается в ОАЭ Samsung Galaxy A08 появился в продаже в ОАЭ ещё до официальной премьеры. Один из местных интернет-магазинов выставил смартфон за 625 дирхамов — $170 за версию 4/64 ГБ.
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