УДачные Советы
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УДачные Советы

552 подписчика

«Полено»(печенье из песочного теста)

Сколько всего интересного можно приготовить из песочного теста! Я его поклонница и в своем блоге уже рассказывала про «корзиночки», пирожные, торты – одно и то же тесто и такая разная выпечка! Всегда вкусно, аппетитно, красиво.

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