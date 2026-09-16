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Мурашко: только 44% дошкольников соблюдают норму физической активности

Мурашко: только 44% дошкольников соблюдают норму физической активности

Всего 44% детей дошкольного возраста соблюдают норму физической активности. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, его процитировал ТАСС .

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