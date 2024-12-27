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Царьград

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В аэропортах Сочи и Астрахани отменены все рейсы

В аэропортах Сочи и Астрахани отменены все рейсы

Об этом сообщили в Росавиации.Воздушные гавани Сочи, Астрахани, а также Волгограда перестали принимать и выпускать самолёты из-за введения режима временного запрета на полёты.

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