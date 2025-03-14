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Царьград

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Кактусы и мимозы под запретом: юрист Полтавский перечислил запрещённые растения

Кактусы и мимозы под запретом: юрист Полтавский перечислил запрещённые растения

Юрист Владимир Полтавский перечислил растения, которые запрещено выращивать в России.Ряд растений в России запрещено выращивать законом.

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