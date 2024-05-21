Инвестиции резидентов Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» с начала года подскочили на 65 процентов

До 4,8 миллиарда рублей Объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» за I квартал текущего года составил 4,8 млрд рублей, что на 65% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщает пресс-служба Смольного.